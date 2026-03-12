Enrica Bonaccorti e il tumore al pancreas la stessa malattia di Eleonora Giorgi | dalle difficoltà iniziali all?evoluzione raccontata in tv
Enrica Bonaccorti, giornalista e conduttrice televisiva, è deceduta all’età di 76 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas diagnosticato nel 2025. La malattia ha avuto un ruolo importante nella sua vita e la sua lotta è stata raccontata anche in alcune interviste. La stessa diagnosi era stata fatta in passato a Eleonora Giorgi.
Enrica Bonaccorti è morta all?età di 76 anni dopo una malattia contro la quale combatteva da tempo. Nel 2025 le era stato diagnosticato un tumore al pancreas, che inizialmente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Articoli correlati
Leggi anche: Enrica Bonaccorti morta di un tumore al pancreas, la stessa malattia di Eleonora Giorgi. La diagnosi e le interviste in tv: “Non ho tantissime speranze, ma non sono disperata”
Leggi anche: Enrica Bonaccorti come Gianluca Vialli ed Eleonora Giorgi. Bassetti: “Tumore al pancreas subdolo e aggressivo”
Approfondimenti e contenuti su Enrica Bonaccorti
Temi più discussi: Ciao Enrica: è scomparsa la conduttrice televisiva dai tanti volti, tenace e coraggiosa sino alla fine; Addio a Enrica Bonaccorti, il regalo speciale di Renato Zero al concerto a Roma; Addio a Enrica Bonaccorti, storica conduttrice della televisione italiana; Addio a Enrica Bonaccorti, volto storico della televisione italiana.
Enrica Bonaccorti, morta la star televisiva: aveva 76 anni e lottava da tempo contro un tumore al pancreasEnrica Bonaccorti è morta all’età di 76 anni. A dare la notizia è il direttore del Tg5 Clemente Mimun su X. meno di due anni ... msn.com
Il ricordo di colleghi e amici: Silvia Toffanin (resterai per sempre nei nostri cuori) e Mara Venier (sarai sempre con me)La conduttrice di Non è la Rai si è spenta a 76 anni. Colleghe e amiche la ricordano con parole toccanti sui social. ilfattoquotidiano.it
Lutto nella TV Italiana, è morta Enrica Bonaccorti - facebook.com facebook
Enrica Bonaccorti, da "La lontananza" con Modugno al cinema #enricabonaccorti x.com