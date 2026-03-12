Enrica Bonaccorti e il tumore al pancreas la stessa malattia di Eleonora Giorgi | dalle difficoltà iniziali all?evoluzione raccontata in tv

Enrica Bonaccorti, giornalista e conduttrice televisiva, è deceduta all’età di 76 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas diagnosticato nel 2025. La malattia ha avuto un ruolo importante nella sua vita e la sua lotta è stata raccontata anche in alcune interviste. La stessa diagnosi era stata fatta in passato a Eleonora Giorgi.