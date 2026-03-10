Asal Assoallestimenti | regole chiare e concorrenza leale per un settore strategico del Made in Italy

Asal Assoallestimenti sottolinea l'importanza di regole chiare e di una concorrenza leale nel settore degli allestimenti, considerato strategico per il Made in Italy. L'associazione evidenzia che, nonostante i dati Istat mostrino un aumento dell’export italiano, la necessità di un quadro regolamentare trasparente rimane fondamentale per il settore. La posizione è stata espressa durante una recente dichiarazione ufficiale.

"I recenti dati Istat che vedono l'export italiano in crescita, nonostante una situazione geopolitica complessa, sono il segno tangibile della tenuta del nostro sistema produttivo e della capacità di aprirsi a nuovi mercati, grazie anche a una leva strategica irrinunciabile come il sistema fieristico, di cui gli allestitori sono partner strategici. Contribuire alla valorizzazione e al potenziamento dell'export, all'interno di un quadro di regole chiare, è l'obiettivo che da sempre il comparto degli allestitori persegue". E' quanto sottolinea Asal Assoallestimenti in una nota. "Rappresentiamo un patrimonio di competenze specialistiche che contribuisce in modo concreto alla valorizzazione del Made in Italy e delle aziende del legno-arredo sui mercati internazionali.

