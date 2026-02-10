Caro gasolio e autostrada A rischio la tenuta dell' autotrasporto E dall' Est Europa concorrenza non sempre leale

La situazione nel settore dell’autotrasporto si fa sempre più difficile. I costi del gasolio sono alle stelle e le aziende si trovano a fare i conti con una concorrenza sleale dall’Est Europa. La tenuta di questa filiera fondamentale rischia di saltare se la crisi non si risolve in fretta. Gli autotrasportatori chiedono interventi immediati per evitare che il settore collassi.

“L’autotrasporto è uno dei pilastri fondamentali dell’economia italiana e riveste un’importanza chiave per il Paese”. Il vicesegretario Alberto Camporesi, responsabile del comparto trasporti di Confartigianato di Forlì, analizza l’andamento del settore dopo gli aumenti di inizio anno dei pedaggi.🔗 Leggi su Forlitoday.it

A Terni molte aziende di autotrasporto chiudono i battenti.

Autotrasporto, la crisi della Liguria. In 10 anni chiuse oltre 600 impreseGenova – Caro gasolio, pessima condizione delle autostrade liguri, code, attese e mancanza di parcheggio per i camion. Sono queste, assieme a un sempre più crescente dumping contrattuale e alla diffic ... ilsecoloxix.it

Il caro carburanti non si arresta: prezzi in crescita su tutta la rete con il diesel ai massimi da due mesiIl caro carburanti torna a farsi sentire: benzina e diesel aumentano, con il gasolio ai massimi da due mesi. lanotiziagiornale.it

