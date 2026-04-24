Lavori sulla rete idrica quattro comuni rischiano di rimanere a secco

Quattro comuni nell’entroterra genovese stanno per essere interessati da lavori di manutenzione alla rete idrica. Le opere, programmate e in corso di realizzazione, potrebbero provocare interruzioni nell’erogazione dell’acqua potabile. La pianificazione delle attività è stata comunicata alle autorità locali, che hanno avviato le procedure per limitare i disagi. La durata stimata dei lavori non è ancora stata resa nota.

Conto alla rovescia per alcuni lavori programmati di manutenzione alla rete idrica in quattro comuni dell'entroterra genovese. Ireti informa che durante le operazioni - nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 aprile - diverse zone rischiano di rimanere senz'acqua.I territori coinvolti sono.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lavori sulla rete idrica: rubinetti a secco in tre Comuni per 8 ore Lavori sulla rete idrica a Marina di Pisa: strade a seccoAcque comunica che, per lavori sulla rete idrica di Marina di Pisa nel comune di Pisa, giovedì 12 febbraio, dalle ore 9 alle 15, sarà necessario... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Rubinetti a secco per 250mila cittadini, iniziati i lavori sulla rete idrica; Sestu, nuovi lavori sulla rete idrica; Interruzione idrica programmata nel comune di Pontedera; Lavori sulla rete idrica in Abruzzo, in corso riempimento dei serbatoi. Servizio idrico, interventi sulla rete: domani disagi ad Alessandria e RivaroneLavori sulla rete idrica nella giornata di giovedì 23 aprile: Sogeri prevede possibili disagi ad Alessandria e Rivarone ... ilpiccolo.net Interruzione idrica programmata a Pescocanale per lavori di manutenzioneCapistrello - Disagi temporanei in arrivo per i residenti della frazione di Pescocanale, dove è stata annunciata un’interruzione del servizio idrico per consentire interventi urgenti sulla rete. terremarsicane.it Parte la sfida di Enego Holding per la transizione ecologica: lavori al via nel 2027. Obiettivo: decarbonizzare il polo petrolchimico più grande d’Europa #idrogeno https://siracusapress.it/ambiente/priolo-polo-dellidrogeno-verde-240-milioni-di-investimento-ne - facebook.com facebook Il piano per la Metro 2 di Torino: i lavori a inizio 2027, primi viaggi nel 2033 x.com