Lavori sul viadotto Milena il Cartello sociale | Termine gennaio 2027 sia inderogabile

Il Cartello sociale della provincia di Agrigento ha accolto con soddisfazione la notizia che i lavori sul viadotto Milena, situato al chilometro 39,800 della strada statale 189, siano stati consegnati in via d'urgenza. La struttura, considerata un elemento chiave per la mobilità locale, sarà interessata da interventi di manutenzione e rafforzamento. Il termine stabilito per il completamento degli interventi è fissato per la fine di gennaio 2027 e sarà considerato inderogabile.

Il Cartello sociale della provincia di Agrigento accoglie con favore la notizia della consegna in via d'urgenza dei lavori sul viadotto Milena, al chilometro 39,800 della strada statale 189 "Della Valle del Platani", un'infrastruttura strategica per la mobilità del territorio."Si tratta di un.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Lavori al via sul viadotto Milena, Carmina (M5S): "Obiettivo fine 2027"La deputata del Movimento 5 Stelle Ida Carmina commenta lo sblocco dei lavori per il viadotto Milena, storica incompiuta sulla strada statale 189... Viadotto Milena, affidati i lavori a una nuova impresa: chiusura entro gennaioAnas ha consegnato oggi in via d'urgenza i lavori al viadotto Milena, al km 39,800 della strada statale 189 "Della Valle del Platani",... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lavori al via sul viadotto Milena, Carmina (M5S): Obiettivo fine 2027; Statale 189, sbloccati i lavori al viadotto Milena: nuova impresa e cantiere d’urgenza; Anas, consegnati in via d’urgenza i lavori al viadotto Milena; Viadotto Milena, affidati i lavori a una nuova impresa: chiusura entro gennaio. Lavori sul viadotto Milena, il Cartello sociale: Termine gennaio 2027 sia inderogabileNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie Il Cartello sociale della ... agrigentonotizie.it Anas, consegnati in via d’urgenza i lavori al viadotto MilenaL’ultimazione dei lavori è prevista entro il mese di gennaio del 2027, l'importo complessivo per la realizzazione dell’opera è pari a € 3,9 milioni di euro. grandangoloagrigento.it Sono iniziati a Manfredonia i lavori per la realizzazione di un solarium con servizi lungo l’area costiera cittadina #Costa #Solarium #Manfredonia #Lungomare @fanpiùattivi - facebook.com facebook Il piano per la Metro 2 di Torino: i lavori a inizio 2027, primi viaggi nel 2033 x.com