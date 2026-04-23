Viadotto Milena affidati i lavori a una nuova impresa | chiusura entro gennaio
Anas ha consegnato oggi in via d'urgenza i lavori al viadotto Milena, al km 39,800 della strada statale 189 "Della Valle del Platani", nell'Agrigentino.Per inadempienze contrattuali della precedente ditta, secondo quanto fa sapere Anas, i lavori sono stati affidati a una nuova impresa che dovrà.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie correlate
Museo di Storia Naturale, affidati i lavori per la nuova sede in Piazza CavalliÈ stata firmata oggi la determina dirigenziale che dispone l’aggiudicazione dei lavori e il relativo impegno di spesa per la realizzazione del nuovo...
Nuova fase di interventi sull’A9: lavori sul viadotto Fati, modifiche alla viabilità tra Como e ChiassoSull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso prenderà il via dalle 6 di lunedì 2 marzo la fase conclusiva del programma di interventi sul viadotto Fati,...