A Vecchiano, sono stati investiti oltre 1,2 milioni di euro per interventi sull’acquedotto che serve le zone di Vecchiano e Migliarino. L’azienda gestore dell’acqua sta portando avanti lavori di ammodernamento in collaborazione con il Comune, con l’obiettivo di migliorare la distribuzione e la qualità dell’acqua nella zona. L’intervento fa parte di un piano di investimenti più ampio rivolto alla rete idrica locale.

Vecchiano (PI), 24 aprile 2026 – A Vecchiano prosegue l’impegno di Acque, in stretta sinergia con l’amministrazione comunale, per il miglioramento del servizio idrico locale. Infatti, sono attualmente in corso e in fase di avvio importanti interventi di sostituzione e ammodernamento della rete idrica, per un investimento totale di 1 milione e 250mila euro e oltre 1,6 chilometri di nuove condotte. Le operazioni, progettate da Ingegnerie Toscane, interessano sia il capoluogo che Migliarino Pisano, e hanno l’obiettivo di rendere più efficiente e affidabile il sistema di distribuzione della risorsa idrica, riducendo le perdite e migliorando la continuità del servizio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori: oltre 1,2 milioni di euro per l’acquedotto di Vecchiano e Migliarino

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