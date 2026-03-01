Lavori | in partenza 700mila euro di interventi agli impianti sportivi del Migliarino Vecchiano Calcio
A breve partiranno interventi per un totale di 700mila euro sugli impianti sportivi di Migliarino, destinati alla Società Migliarino Vecchiano Calcio. I lavori riguardano strutture e impianti destinati alle attività sportive locali. L'intervento prevede l'inizio delle operazioni nelle prossime settimane, con l’obiettivo di migliorare le condizioni delle strutture sportive della zona.
Avranno inizio a breve i lavori agli impianti sportivi di Migliarino a servizio della Società Migliarino Vecchiano Calcio. “Si tratta di interventi del valore complessivo di circa 700mila euro, che riguarderanno la ristrutturazione di una parte degli spogliatoi, gli impianti elettrico e idraulico. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Gli impianti del Migliarino Vecchiano Calcio si rifanno il look, lavori da 700mila euroVecchiano, 28 febbraio 2026 - Il Comune di Vecchiano si appresta a dare il via a una fase di potenziamento delle proprie infrastrutture dedicate...
Calcio. Dilettanti: Migliarino Vecchiano batte la Folgor MarliaPisa 8 dicembre 2025 – In Promozione pareggiano Urbino Taccola e Mobilieri Ponsacco.
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Migliarino Vecchiano Calcio
Discussioni sull' argomento Gli impianti del Migliarino Vecchiano Calcio si rifanno il look, lavori da 700mila euro; Stamperia Braille compie 100 anni, al via lavori per un museo interattivo; Ricostruzione del ponte su via Regina Pacis; Restyling impianti sportivi di Migliarino: pronto al via cantiere da 700mila euro.
Lavori da 700mila euro alla palestra della scuolaIl Comune di Barga ha affidato i lavori per il progetto di efficientamento energetico della palestra delle scuole medie di Barga. Ad aggiudicarsi la gara di appalto l’azienda Edil Fab srl di Arezzo. lanazione.it
Partita in trasferta per gli Allievi di mister Telloli: Sabato 31 gennaio 2026 Campionato Allievi Under 17 Girone A Campo Sportivo "Faraci" di Migliarino Migliarino Vecchiano - Atletico Cascina Ore 15,15 #atleticocascina #allievi - facebook.com facebook