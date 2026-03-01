Lavori | in partenza 700mila euro di interventi agli impianti sportivi del Migliarino Vecchiano Calcio

A breve partiranno interventi per un totale di 700mila euro sugli impianti sportivi di Migliarino, destinati alla Società Migliarino Vecchiano Calcio. I lavori riguardano strutture e impianti destinati alle attività sportive locali. L'intervento prevede l'inizio delle operazioni nelle prossime settimane, con l’obiettivo di migliorare le condizioni delle strutture sportive della zona.

Avranno inizio a breve i lavori agli impianti sportivi di Migliarino a servizio della Società Migliarino Vecchiano Calcio. “Si tratta di interventi del valore complessivo di circa 700mila euro, che riguarderanno la ristrutturazione di una parte degli spogliatoi, gli impianti elettrico e idraulico. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Gli impianti del Migliarino Vecchiano Calcio si rifanno il look, lavori da 700mila euroVecchiano, 28 febbraio 2026 - Il Comune di Vecchiano si appresta a dare il via a una fase di potenziamento delle proprie infrastrutture dedicate...

