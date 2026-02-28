Gli impianti del Migliarino Vecchiano Calcio stanno per essere rinnovati con lavori per circa 700 mila euro. Il Comune di Vecchiano ha annunciato un intervento che riguarda le strutture sportive della zona, con l’obiettivo di migliorare le condizioni delle infrastrutture dedicate all’attività motoria. La riqualificazione si inserisce in un progetto più ampio di potenziamento delle strutture comunali.

Vecchiano, 28 febbraio 2026 - Il Comune di Vecchiano si appresta a dare il via a una fase di potenziamento delle proprie infrastrutture dedicate all'attività motoria. Avranno inizio a breve i lavori agli impianti sportivi di Migliarino a servizio della Società Migliarino Vecchiano Calcio, un intervento atteso che mira a restituire alla comunità una struttura moderna, sicura e soprattutto rispondente ai più recenti standard di sostenibilità ambientale. "Si tratta di interventi - le parole del primo cittadino di Massimiliano Angori - del valore complessivo di circa 700mila euro, che riguarderanno la ristrutturazione di una parte degli spogliatoi, gli impianti elettrico e idraulico degli immobili, la messa a punto dell'efficientamento energetico compresa la collocazione del fotovoltaico e del solare termico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Gli impianti del Migliarino Vecchiano Calcio si rifanno il look, lavori da 700mila euro

