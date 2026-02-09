Cantieri Brt nuovi lavori in centro e nel quartiere Japigia | scattano i divieti

Nuovi lavori di rinnovo in centro e a Japigia. I cantieri coinvolgono cinque zone chiave di Bari, tra cui il quartiere Japigia e la zona della Fiera del Levante, dove si stanno costruendo i due nuovi capolinea. Divieti di sosta e di circolazione sono stati già annunciati per questa fase di lavori. La città si prepara a cambiare volto, ma nel frattempo i residenti e i pendolari devono fare i conti con disagi e restrizioni.

I cantieri, in questa fase, interessano contemporaneamente cinque punti nevralgici della città: il quartiere Japigia e la zona della Fiera del Levante, in cui si stanno realizzando i due capolinea, oltre a via Caldarola e corso Vittorio Veneto, lungo i tracciati delle future linee Verde e Blu.

