Lavori alla scuola elementare Talento incalza la maggioranza

Lavori presso la scuola elementare nel rione Sant'Andrea a Santa Maria Capua Vetere sono stati nuovamente al centro di discussioni. La minoranza, con un intervento del consigliere Danilo Talento, ha sollecitato chiarimenti e critiche nei confronti dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Mirra. La questione riguarda le modalità e i tempi dei lavori di ristrutturazione della scuola, già oggetto di attenzione pubblica.

I lavori alla scuola elementare del rione Sant'Andrea a Santa Maria Capua Vetere, tornano a essere oggetto di polemica da parte della minoranza e in particolare del consigliere Danilo Talento che incalza la maggioranza guidata dal sindaco Antonio Mirra. “Torno sulla vicenda dei lavori di.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Bambini in classe mezzogiorno in neve alla scuola elementare di VareseI bambini della primaria Galilei di Varese hanno fatto lezione in mezzo alla neve. Operazione notturna a Veroli: controllo alla scuola elementare di CasamariNella notte tra il 3 e il 4 febbraio 2026, un’azione silenziosa e precisa ha scosso il sonno di Veroli, un paese incastonato tra le colline del... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Scuola media San Carlo, partono i lavori di ampliamento; Via le barriere alla scuola elementare; La scuola è su due piani: alle Garibaldi un ascensore per superare le barriere archiettoniche; San Filippo del Mela: quasi 300.000 euro per i lavori di ristrutturazione della ex scuola elementare di Piazza Fulci. Scuole sempre più in sicurezza. Alla elementare ‘Pieraccini’ finito l’adeguamento sismicoAlunni e insegnanti più sicuri in classe in caso di terremoto. All’immediata vigilia del suono della campanella, previsto per lunedì, torna finalmente disponibile senza il cantiere, a Poggibonsi, la ... lanazione.it Dopo due anni di lavori riapre la scuola a VernaUn punto di riferimento per l’intera comunità più accogliente, moderno e colorato. E’ avvenuta ieri mattina l’inaugurazione della rinnovata scuola elementare Anna Frank di Verna, che è stata riconsegn ... corrieredellumbria.it Proseguono in via Cesare Battisti i lavori per il prolungamento della pista ciclabile. Ha preso il via, infatti la fase di posa delle prime basole per la nuova pavimentazione. L’obiettivo è di rafforzare la rete di mobilità sostenibile a Messina. Leggi l’articolo: https: - facebook.com facebook A margine dei lavori del Consiglio europeo informale di Cipro, ho incontrato il Presidente della Repubblica libanese, Joseph Aoun. Nel corso del colloquio, ho confermato il sostegno del Governo italiano al Libano, esprimendo forte apprezzamento per l’avvio x.com