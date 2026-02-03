Bambini in classe mezzogiorno in neve alla scuola elementare di Varese

Questa mattina a Varese, i bambini della primaria Galilei hanno deciso di fare lezione sotto la neve. Quando le prime nevicate sono arrivate, gli studenti hanno continuato a seguire le lezioni all’aperto, lasciando gli insegnanti senza fiato. La neve ha imbiancato il cortile e i bambini hanno giocato tra i fiocchi, senza fermarsi. Un’immagine insolita, che resterà impressa nei ricordi di tutti.

I bambini della primaria Galilei di Varese hanno fatto lezione in mezzo alla neve. Lo hanno fatto martedì 3 febbraio, nella mattinata in cui la neve ha cominciato a cadere a grandi fiocchi. La scuola ha aperto le porte del giardino per permettere ai piccoli di toccare con mano il fenomeno naturale, senza alcuna programmazione ufficiale. Le attività, in questo caso, furono quelle più semplici e dirette: osservare, toccare, raccogliere, ridere. I ragazzi hanno girato intorno all’edificio, hanno guardato la neve cadere, hanno raccolto fiocchi con le mani nonostante il freddo. Le immagini e le reazioni dei bimbi hanno lasciato uno spirito di gioia e meraviglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bambini in classe mezzogiorno in neve alla scuola elementare di Varese Approfondimenti su Varese Scuola Alunno di prima elementare colpito all’occhio da un compagno in classe: il Tribunale condanna la scuola per carenza di vigilanza: quasi 10mila euro di risarcimento Il Tribunale di Genova ha condannato il Ministero dell'Istruzione al risarcimento di circa 10. Fumo in una scuola del Pavese, evacuate materna ed elementare: 4 bambini e una maestra in ospedale A Torre d'Isola, in provincia di Pavia, è stata evacuata la scuola materna ed elementare a causa di un intenso fumo e di un forte odore provenienti dall'esterno. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Oggi i bambini della classe seconda di Villa Squarzi hanno ricevuto il loro diploma di penna! Eh sì, perché sono diventati grandi e hanno compiuto un passaggio davvero importante. Un piccolo grande traguardo che segna l’inizio di nuove avve - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.