Operazione notturna a Veroli | controllo alla scuola elementare di Casamari

Questa notte, i carabinieri hanno fatto un blitz alla scuola elementare di Casamari a Veroli. Sono entrati senza fare rumore, controllando tutto con attenzione. Nessuno si è accorto di nulla fino al mattino, quando gli agenti erano già andati via. La scuola è rimasta chiusa per alcune ore, mentre gli investigatori cercavano prove e risposte. Restano ancora misteriosi i motivi di questa operazione a sorpresa.

Nella notte tra il 3 e il 4 febbraio 2026, un'azione silenziosa e precisa ha scosso il sonno di Veroli, un paese incastonato tra le colline del Lazio, a pochi chilometri da Frosinone. I Carabinieri della locale stazione sono stati chiamati all'alba da un'insolita chiamata: la scuola elementare di Casamari, un edificio di pietra e mattoni che domina il paese dal suo poggio, era stata violata. Non si trattava di un attacco mirato a distruggere o a rubare beni di valore, ma di un furto che, per la sua stranezza, ha lasciato perplessi anche gli stessi inquirenti. Gli ignoti, dopo aver scardinato la porta di emergenza sul retro del plesso, si sono infilati nei corridoi bui, dirigendosi dritti verso due distributori automatici di snack e bevande posizionati vicino all'ingresso secondario.

