Lavori alla linea elettrica il sindaco manda in ferie forzate i dipendenti comunali

Il 24 aprile, un'interruzione di energia elettrica organizzata da e-distribuzione ha interessato una vasta area del territorio comunale, provocando la sospensione delle attività presso il Municipio per circa sei ore. In seguito ai lavori sulla linea elettrica, il sindaco ha deciso di mettere in ferie forzate alcuni dipendenti comunali. La mancanza di energia ha coinvolto anche altre zone della città, creando disagi durante la giornata.

Nella giornata odierna 24 aprile un’interruzione di energia elettrica disposta da e-distribuzione ha interessato una parte rilevante del territorio comunale, causando la sospensione delle attività presso il Municipio per circa sei ore e coinvolgendo anche una porzione significativa della zona.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Via Pietro Cella, lavori alla linea elettrica e modifiche alla viabilitàCompatibilmente con le condizioni meteorologiche, è previsto da venerdì 6 febbraio, nonché per le notti del 9, 10, 11 e 12 febbraio, dalle 21 alle... Leggi anche: Lavori alla linea elettrica: modifiche alla circolazione in alcune vie di Lanciano Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Asiago, lavori sulla linea elettrica in Via Ceresara, strada chiusa al traffico; Lavori alla linea elettrica, stanotte chiusura della A20 tra Brolo e Sant’Agata Militello; Il 24 aprile per quattro ore quasi tutta Cogne resterà al buio; Enel: fino al 30 aprile lavori alla dorsale del Renaccio. Enel: fino al 30 aprile lavori alla dorsale del RenaccioSIENA. Proseguono le operazioni di potenziamento del sistema elettrico senese da parte di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che ... ilcittadinoonline.it Lavori sulla linea elettrica ‘Black out’ a GrondolaProsegue il percorso di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento del sistema elettrico territoriale: venerdì infatti, ... lanazione.it Al via i lavori per posare il nuovo elettrodotto che servirà il villaggio dell’America’s Cup. Le strade interessate facebook Parco Nemorense, via ai lavori per la nuova area fitness. Inaugurazione a maggio ift.tt/mEIxn2g x.com