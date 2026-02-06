Via Pietro Cella lavori alla linea elettrica e modifiche alla viabilità

Nella giornata di venerdì 6 febbraio, partiranno i lavori di rifacimento della linea elettrica interrata tra via Di Giovanni e via Pietro Cella. Le operazioni si svolgeranno principalmente di notte, dalle 21 alle 6 del mattino successivo, e si ripeteranno anche nelle notti tra il 9 e il 12 febbraio. Durante questi interventi, la viabilità nella zona subirà alcune modifiche, e si consiglia ai residenti di prestare attenzione alle indicazioni temporanee. I lavori sono condotti in condizioni meteo favorevoli e potrebbero essere sospesi in caso di maltempo.

Compatibilmente con le condizioni meteorologiche, è previsto da venerdì 6 febbraio, nonché per le notti del 9, 10, 11 e 12 febbraio, dalle 21 alle ore 6 del mattino successivo, l'avvio dei lavori di rifacimento della linea elettrica interrata tra via Di Giovanni e via Pietro Cella. Nelle date e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

