Cgia il caro-gasolio rischia di far chiudere un’impresa di autotrasporto su cinque

Secondo i dati della Cgia, un’impresa di autotrasporto su cinque potrebbe chiudere entro la fine dell’anno, a causa di una crisi di liquidità in aumento. La situazione si aggrava se il prezzo del diesel rimarrà sopra i 2 euro al litro fino alla fine del 2026. La dipendenza dai costi energetici rende difficile sostenere le spese operative per molte aziende del settore.

Tempo di lettura: 3 minuti Un’impresa dell’autotrasporto su cinque rischia di chiudere entro la fine dell’anno, schiacciata da una crisi di liquidità sempre più soffocante se il prezzo del diesel dovesse rimanere costantemente sopra i 2 euro al litro sino alla fine del 2026. La stima è dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre (Venezia), secondo cui su 67.350 imprese presenti in Italia oltre 13.000 sono a rischio. L’aumento del prezzo del carburante, oltre a un costo che si “ribalta” sul cliente finale, è una crisi di sostenibilità finanziaria. Il gasolio rappresenta circa il 30% dei costi operativi totali ed è la voce di spesa più rilevante insieme al costo del personale.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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