Giovedì, a Scanzorosciate, una coppia è stata vittima di una truffa che coinvolgeva un’auto usata e una presunta telefonata di finti carabinieri. Dopo aver ricevuto la chiamata, l’uomo è stato convinto a recarsi in caserma, mentre alla donna sono stati portati via duemila euro. La vicenda si è conclusa con il raggiro ai danni dei due coniugi.

LA TRUFFA. Giovedì il raggiro a Scanzorosciate, iniziato con una chiamata a casa di una coppia. Lui convocato in caserma e poi «intercettato», a lei portati via duemila euro. Non solo sempre più raffinati nelle loro ingegnose truffe. Ma anche più sfacciati. Al punto da invitare una vittima a presentarsi nella vera caserma dei carabinieri di via delle Valli a Bergamo, salvo poi intercettarla prima del suo ingresso e, nel frattempo, spedire un complice a casa per portare via gioielli e orologi per duemila euro. L’ultima frontiera delle truffe è avvenuta ieri pomeriggio, tra Scanzorosciate e Bergamo. Attorno alle 15 una coppia di Scanzo ha ricevuto la telefonata di un fantomatico carabiniere: «La vostra auto è stata utilizzata per una rapina: presentatevi in caserma in via delle Valli a Bergamo». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «La sua auto usata in una rapina»: ma è una truffa di finti carabinieri

Articoli correlati

"La sua auto è stata usata in una rapina in gioielleria": ancora una truffa del 'finto carabiniere'Continua l’impegno dei carabinieri di Ferrara nel contrasto ai reati predatori e alle truffe in danno di persone anziane.

Montemarciano, «La sua auto coinvolta in una rapina»: consegna l?oro, presi i finti carabinieriMONTEMARCIANO - Finti carabinieri arrestati in flagranza da quelli veri, dopo aver raggirato un anziano.

Contenuti utili per approfondire auto usata

Temi più discussi: La sua auto usata per un furto. Ma l’anziano riconosce la truffa e fa arrestare uno dei balordi; La sua auto usata per un furto, ma la settantenne scopre tutto e fa arrestare i truffatori; La sua auto è stata usata in una rapina in gioielleria: ancora una truffa del 'finto carabiniere'; Le 10 migliori auto piccole del 2026.

«La sua auto usata in una rapina»: ma è una truffa di finti carabinieriLA TRUFFA. Giovedì il raggiro a Scanzorosciate, iniziato con una chiamata a casa di una coppia. Lui convocato in caserma e poi «intercettato», a lei portati via duemila euro. ecodibergamo.it

La sua auto usata per un furto. Ma l’anziano riconosce la truffa e fa arrestare uno dei balordiIl pensionato, 77 anni, è stato contattato al telefono da un falso carabiniere che ha chiesto soldi e gioielli La vittima ha chiesto aiuto al 112. Il complice bloccato in via delle Fonti dopo un inseg ... msn.com

Nel mercato dell'usato, il chilometraggio è importante ma non basta: conta di più la manutenzione e la storia dell'auto. https://auto.everyeye.it/notizie/chilometraggio-bisogna-acquistare-auto-usata-affare-864921.htmlutm_medium=Social&utm_source=Face - facebook.com facebook