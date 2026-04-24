? Cosa sapere Laura Pausini pubblica oggi il singolo Immensamente, cover di Tozzi e Bigazzi, su Warner Records.. L'uscita accompagna la tournée mondiale Io canto 2 con tappe in Sud America e Stati Uniti.. Il nuovo singolo Immensamente di Laura Pausini viene rilasciato oggi su tutte le piattaforme digitali attraverso Warner Records Warner Music Italy, segnando una tappa fondamentale del progetto Io canto 2. L’artista, che detiene il primato come interprete italiana con il maggior seguito internazionale, propone una rilettura di un brano iconico originariamente concepito da Umberto Tozzi e Giancarlo Bigazzi. La produzione musicale, curata insieme a Paolo Carta, vede la stessa Pausini impegnata anche nell’arrangiamento del pezzo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Laura Pausini sfida il tempo: il nuovo tributo a Tozzi è un mito

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