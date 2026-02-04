Laura Pausini torna con un nuovo album, “Io canto 2”. L’artista lo definisce un omaggio alle canzoni del passato dei suoi idoli latini. Dice che rappresenta il riassunto della sua carriera, un modo per rendere omaggio a brani che ama e che l’hanno ispirata. Nel backstage di Milano, spiega che si mette a servizio di quelle canzoni, senza voler essere al centro dell’attenzione.

Milano. «Questo album con i brani che più amo di autori latini rappresenta per me il riassunto della mia professione: rendere omaggio alle canzoni del passato dei miei idoli, più che colleghi, come una delle forme di rispetto, mettendomi non in primo piano ma a servizio di quelle canzoni, con orgoglio». Lo ha rimarcato Laura Pausini sul nuovo album di cover “Io canto 2” in uscita venerdì 6 febbraio in tutto il mondo in versioni italiana e spagnola. «Non è stata cosa semplice realizzare questo disco – ha confidato la cantante – Scegliere quelle canzoni che hanno accompagnato, accompagnano e accompagneranno ogni giorno della mia vita mi ha impegnato tantissimo, tanto che avrei dovuto pubblicarne un altro ancora di questi album, per pensare di poter raccogliere l’essenza di tutto ciò che amo». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

"Io canto 2" è il nuovo album di Laura Pausini

Prima di salire sul palco di Sanremo 2026, Laura Pausini si dedica alla preparazione del suo nuovo album,

IO CANTO 2 il nuovo album di Laura Pausini.

