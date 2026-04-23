Durante il suo nuovo tour mondiale, la cantante italiana ha interrotto un concerto dicendo di non essere stata molto intelligente. L’episodio è stato condiviso sui social e ha attirato l’attenzione dei fan, che seguono con interesse anche i momenti di dialogo diretto tra l’artista e il pubblico. La cantante spesso utilizza questi incontri per condividere riflessioni e momenti spontanei durante le sue esibizioni dal vivo.

Nel nuovo tour mondiale di Laura Pausini non c’è spazio soltanto per la musica. I suoi concerti diventano spesso occasioni di dialogo diretto con il pubblico, tra momenti spontanei, riflessioni personali e episodi che fanno rapidamente il giro dei social. La cantante, 51 anni, ha interrotto ancora una volta uno dei suoi live, questa volta per soffermarsi su una delle sue canzoni più celebri e amate. Durante l’esibizione, infatti, si è fermata per commentare un verso del brano che oggi, a distanza di anni, sente il bisogno di rileggere con occhi diversi. Un testo scritto tempo fa ma che secondo la conduttrice di Sanremo 2026 merita oggi una nuova interpretazione, più consapevole e più vicina alla donna che è diventata.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Laura Pausini ferma (di nuovo) il concerto: “Non ero molto intelligente”

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