Musicoterapia per alleviare il percorso dei pazienti durante la malattia | il progetto della Asl

La Asl ha avviato un progetto di musicoterapia per supportare i pazienti durante il percorso di cura. La terapia musicale viene impiegata all’interno delle strutture sanitarie per favorire il benessere delle persone e rendere più umanizzato il trattamento. L’obiettivo è offrire un metodo complementare che aiuti ad alleviare le difficoltà affrontate dai pazienti durante la malattia.

Firmata la convenzione con il Conservatorio Ottorino Respighi: l'iniziativa nelle strutture sanitarie pontine e in particolare in quelle di pediatria, oncologia e dei servizi di salute mentale Utilizzare la musicoterapia come strumento per rafforzare il percorso di umanizzazione delle cure già in atto all'interno delle strutture sanitarie, mettendo al centro il benessere della persona e contribuendo ad alleviare il percorso che i pazienti affrontano durante la malattia, in contesti sempre più accoglienti e orientati alla qualità dell'assistenza. È stata sottoscritta la convenzione tra la Asl di Latina e il Conservatorio statale di musica Ottorino Respighi.