Lotta al gioco patologico il piano dell’Asl | sette assunzioni per il potenziamento dei percorsi di cura

L'Asl di Salerno ha deciso di rafforzare i servizi contro il gioco patologico a causa dell'aumento dei casi nella regione. Per farlo, assumerà sette nuovi operatori specializzati, che si occuperanno di seguire i pazienti e migliorare i percorsi di cura. La decisione arriva dopo le segnalazioni di un incremento di persone che si rivolgono ai centri di assistenza per problemi legati alla dipendenza da gioco.

L'Azienda sanitaria seleziona assistenti sociali, educatori e uno psicologo con contratti annuali. Obiettivo: diagnosi precoce e supporto alle famiglie, in rete con Comuni e Terzo settore L'Asl di Salerno scende in campo contro la ludopatia potenziando l'organico dedicato alle dipendenze. La Direzione Generale ha approvato l'indizione di un avviso pubblico per il conferimento di 7 incarichi a tempo determinato, finalizzati alla realizzazione del progetto "Contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico" (GAP). L'iniziativa, sostenuta da un investimento complessivo di 234.000 euro tramite fondi regionali dedicati, mira a rafforzare la rete di prevenzione e supporto sul territorio provinciale.🔗 Leggi su Salernotoday.it

