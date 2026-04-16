Ruspi Banca d' Italia e Campus | a che punto sono i lavori di Sapienza?

Il 24 aprile si terrà a Latina un consiglio comunale monotematico dedicato alla situazione dei progetti universitari nella città, con particolare attenzione alle iniziative di Sapienza. La rettrice dell’ateneo sarà presente per la terza volta, in un incontro che analizzerà lo stato di avanzamento delle opere e delle collaborazioni, tra cui quelle con Banca d’Italia, Ruspi e il Campus. La riunione offrirà un aggiornamento sui lavori in corso e sui futuri sviluppi.

Per la terza volta la rettrice di Sapienza Antonella Polimeni sarà a Latina. Lo farà nel corso del consiglio comunale monotematico su “Latina, città universitaria: analisi dei progetti in itinere e prospettive future” che si terrà il 24 aprile. Polimeni in più occasioni ha parlato di Latina come.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Ponte Verdi, a che punto sono i lavoriSi stanno infiggendo nel fondo dell’alveo del fiume le palancole – delle maxi lamiere – vicino alle pile del ponte “Verdi”sul Po tra Roccabianca,... Ponte dei Leoni vandalizzato: a che punto sono i lavori di restauroI lavori di restauro partiti lo scorso mercoledì 14 gennaio, quando gli addetti ai lavori hanno montato il ponteggio in ferro che servirà per il...