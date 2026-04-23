Latina Città Universitaria e della Farmaceutica | il tavolo per dare forma al progetto

Ieri, nella sede di Unindustria Latina, si è riunito un tavolo tecnico per avviare le attività legate al protocollo d’intesa firmato lo scorso novembre tra il Comune di Latina, l’Università di Roma e Unindustria. L’obiettivo è definire le fasi di sviluppo del progetto chiamato “Latina Città Universitaria e della Farmaceutica”, che mira a promuovere iniziative nel settore farmaceutico e universitario nella città.

Latina, 23 aprile 2026 – Aperto ieri, nella sede di Unindustria Latina, il tavolo tecnico per rendere operativo il protocollo d’intesa “ Latina Città Universitaria e della Farmaceutica ” siglato il 24 novembre 2025, tra Comune di Latina, Sapienza Università di Roma e Unindustria. Gettate le basi per un progetto condiviso finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi accademici sulla base dei bisogni del settore industriale, al fine di avviare un patto territoriale per le competenze e la competitività, quale strumento di governance multilivello per la promozione delle politiche attive del lavoro e dell’occupazione qualificata. La prima...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Tributi locali, Tripodi: "Tavolo permanente per dare vita a un Patto per lo sviluppo della città"L’assessore alla Città produttiva, Alex Tripodi, ha partecipato, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, all’incontro pubblico dal titolo “I... Avellino, il progetto Nargi: "Tavolo di lavoro per unire città, imprese e istituzioni"“Siamo Avellino”: amministratori, professionisti e imprenditori insieme per costruire una visione condivisa sull’area vasta Laura Nargi, ex sindaco... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Consiglio comunale straordinario su Latina, città universitaria: analisi dei progetti in itinere e prospettive future; Latina Città Universitaria e della Farmaceutica, aperto il tavolo operativo; Latina, convocato consiglio straordinario sul tema Latina, città universitaria; La sindaca di Latina all'inaugurazione dell'anno accademico di Sapienza. Latina Città Universitaria e della Farmaceutica, aperto il tavolo operativoÈ stato avviato, nella sede di Unindustria Latina, il tavolo tecnico operativo previsto dal protocollo d’intesa Latina Città Universitaria e della Farmaceutica, siglato il 24 novembre 2025 tra Comun ... radioluna.it Latina Città Universitaria e della Farmaceutica: il tavolo per dare forma al progettoGettate le basi per un progetto condiviso finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi accademici sulla base dei bisogni del settore industriale Latina, 23 aprile 2026 – Aperto ieri, nella ... ilfaroonline.it LATINA CITTÀ UNIVERSITARIA E DELLA FARMACEUTICA: APERTO IL TAVOLO OPERATIVO - facebook.com facebook