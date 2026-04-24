L'associazione svizzera che consente il suicidio assistito anche senza malattia | il caso Pegasos

Un’associazione svizzera che permette il suicidio assistito anche senza una malattia grave è al centro di un caso che ha attirato l’attenzione. Recentemente, una donna britannica di 56 anni ha chiesto di poter terminare la propria vita dopo aver perso il figlio. La vicenda ha riacceso le discussioni sulla pratica e sulle normative che la regolano.

Il recente caso di Wendy Duffy, la 56enne britannica che ha richiesto il suicidio assistito dopo la morte del figlio, ha riaperto il dibattito su Pegasos. L'associazione svizzera è infatti nota per aver autorizzato il suicidio assistito anche in assenza di malattie fisiche terminali o comunque molto gravi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Perse il figlio quattro anni fa, 56enne britannica sceglie il suicidio assistito in Svizzera: il caso Wendy DuffyWendy Duffy, 56enne britannica, ha deciso di ricorrere al suicidio assistito in Svizzera dopo la morte del figlio, avvenuta quattro anni fa. Leggi anche: Secondo caso di suicidio assistito in Lombardia. L’associazione Coscioni: “Nuova raccolta firme per una legge” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Vuole morire anche se buona salute: il caso Wendy Duffy riaccende lo scontro sul suicidio assistito; Wendy Duffy, la 56enne sceglie di morire con il suicidio assistito dopo la morte del figlio. La vita non ha più senso; Il suicidio assistito della donna che non ha malattie: Senza mio figlio non ha senso vivere; Wendy è sana, ma oggi sceglie il suicidio assistito in Svizzera: Dopo la morte di mio figlio la vita non ha senso. L’associazione svizzera che consente il suicidio assistito anche senza malattia: il caso PegasosIl recente caso di Wendy Duffy, la 56enne britannica che ha richiesto il suicidio assistito dopo la morte del figlio, ha riaperto il dibattito su Pegasos ... fanpage.it Orfana del figlio, Wendy troverà la morte per eutanasia in una clinica svizzeraIl caso-choc di una madre inglese di 46 anni che domani riceverà l'iniezione letale. L'unico figlio è morto 4 anni fa, lei non ha retto alla disperazione ... avvenire.it Una donna britannica di 56 anni, Wendy Duffy, fisicamente sana ma devastata dal dolore per la morte del figlio Marcus (stroncato a 23 anni soffocando con un pomodoro), ha scelto il suicidio assistito presso la clinica svizzera Pegasos, pagando 10.000 sterlin facebook Caso Wendy Duffy: la clinica Pegasos, i 300 suicidi all’anno e le accuse dei parenti x.com