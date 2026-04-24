L’associazione ‘Murata’ festeggia un anno di attività

L’associazione ‘Murata’, costituita da giovani di Dovadola, celebra il suo primo anno di attività. Per l’occasione, domani si svolgerà la manifestazione ‘Birthday Jam’ nel campetto ex Circolo Azzurro di piazza Marconi 1A. L’evento inizierà alle ore 14 e prevede momenti di arte, musica e cibo. La manifestazione è aperta alla partecipazione e si svolge nel contesto delle iniziative promosse dall’associazione.

L’associazione ‘Murata’, formata da giovani di Dovadola, compie un anno e per l’occasione ha organizzato per domani la manifestazione ‘Birthday Jam’, con arte, musica e cibo a partire dalle ore 14, nel campetto ex Circolo Azzurro di piazza Marconi 1A. "Si tratta – spiega il presidente della Murata, Pierluigi Toledo, detto Pg – di una festa ad ingresso libero per tutto il paese e tutte le età per una giornata di arte, musica e svago, come dimostra l’adesione di tutte le attività di Dovadola che sponsorizzano l’iniziativa col loro contributo". Undici artisti dipingeranno dal vivo in contemporanea su una superficie lunga 40 metri, mentre la musica dal vivo sarà eseguita da Steel Beam, Francesco Bove, Max Ferraresi e Markone Dj, cui si aggregherà da Bologna il Dj Rusco.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’associazione ‘Murata’ festeggia un anno di attività Notizie correlate Trentesimo anno di attività per l’Avad - Associazione Volontari Assistenza DomiciliareArezzo, 28 marzo 2026 – Trentesimo anno di attività per l’Avad - Associazione Volontari Assistenza Domiciliare. L'associazione "Amici di Corso Vittorio" compie un anno: "Nel 2025 perse 20 attività"Un anno di attività per l'associazione “Amici di Corso Vittorio" nata per il rilancio del commercio e in generale della vita sociale di corso...