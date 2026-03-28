L’associazione di volontariato che si occupa di assistenza domiciliare festeggia i trent’anni di attività. La cerimonia si è svolta il 28 marzo 2026 ad Arezzo, con la partecipazione di membri e volontari dell’organizzazione. Fondata nel 1996, l’associazione opera nel settore dell’assistenza a domicilio, offrendo supporto a persone bisognose senza scopo di lucro.

Arezzo, 28 marzo 2026 – Trentesimo anno di attività per l ’Avad - Associazione Volontari Assistenza Domiciliare. La onlus aretina è nata nel 1996 e, di conseguenza, ha raggiunto un importante traguardo che testimonia la continuità e la solidità di un servizio finalizzato al sostegno umano, psicologico ed emotivo tra le mura di casa di malati con patologie oncologiche o degenerative. Il 2026 dell’Avad ha preso il via con l’apertura del tesseramento per rinnovare l’affiliazione dei propri soci e per aprire le porte a nuovi cittadini da coinvolgere nelle diverse attività, con la volontà di ampliare la rete di volontari per rispondere in modo sempre più tempestivo, efficace e mirato ai bisogni delle famiglie e per portare così un aiuto concreto in termini di vicinanza, ascolto e compagnia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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