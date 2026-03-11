L' associazione Amici di Corso Vittorio compie un anno | Nel 2025 perse 20 attività

L'associazione “Amici di Corso Vittorio” ha celebrato il suo primo anniversario, segnando un anno di attività dedicata al rilancio del commercio e della vita sociale lungo corso Vittorio Emanuele II. Il 10 marzo è stato il giorno in cui ha fatto un bilancio di dodici mesi di iniziative e impegni, mentre nel 2025 si prevede la perdita di venti attività commerciali lungo la strada.

Un anno di attività per l'associazione "Amici di Corso Vittorio" nata per il rilancio del commercio e in generale della vita sociale di corso Vittorio Emanuele II, che nella giornata del 10 marzo ha festeggiato la ricorrenza tracciando un bilancio dopo 12 mesi di vita.