Omicidio Magrino | offerta choc da 30mila euro ai familiari della vittima

Pochi giorni prima dell'inizio del processo davanti alla Corte d’Assise, l’imputato ha offerto ai familiari della vittima un risarcimento di 30mila euro, considerato dai parenti della persona uccisa come irricevibile e offensivo. La proposta è stata avanzata tramite il legale dell’uomo e riguarda il caso di un omicidio avvenuto nel territorio locale. La risposta dei familiari non si è fatta attendere.

Alla vigilia del processo in Corte d’Assise, l’imputato Giancarlo Pagliaro tenta il risarcimento: circa 4mila euro a testa per i familiari di Luigi Magrino Un’offerta risarcitoria giudicata irricevibile e offensiva dai familiari della vittima. A pochi giorni dall’avvio del processo davanti alla Corte d’Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, l’imputato Giancarlo Pagliaro ha avanzato, tramite il proprio legale, una proposta economica di 30mila euro complessivi per risarcire i parenti di Luigi Magrino. Una cifra che, suddivisa tra i familiari costituiti parte civile, si traduce in circa 4mila euro a testa. Una proposta che le persone offese hanno immediatamente respinto, ritenendola del tutto inadeguata rispetto alla gravità dei fatti. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Omicidio Magrino: offerta choc da 30mila euro ai familiari della vittima Articoli correlati Donna vittima di un raggiro telefonico da 30mila euro a Sale Marasino, come è avvenuta la truffa: 3 arrestiTre persone sono state arrestate in provincia di Brescia dai Carabinieri a Sale Marasino. Amianto in Marina: maresciallo morto di mesotelioma riconosciuto vittima del dovere. Risarcimento e vitalizio ai familiariAmianto nella Marina Militare: il maresciallo Francesco Pantaleo morto per mesotelioma riconosciuto come vittima del dovere.