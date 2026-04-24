L' assessore Groppelli risponde a Zandonella | C’è un limite tra la critica politica e la mistificazione dei fatti

Un assessore ha replicato a un consigliere comunale, affermando che tra critica politica e distorsione della realtà c’è una differenza. Ha aggiunto che quando si presenta una versione alterata dei fatti, è necessario intervenire per correggere. La discussione riguarda la rappresentazione di eventi o situazioni legate all’attività amministrativa. La risposta si inserisce nel contesto di un confronto pubblico tra le parti.