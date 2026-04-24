L' assessore Groppelli risponde a Zandonella | C’è un limite tra la critica politica e la mistificazione dei fatti
Un assessore ha replicato a un consigliere comunale, affermando che tra critica politica e distorsione della realtà c’è una differenza. Ha aggiunto che quando si presenta una versione alterata dei fatti, è necessario intervenire per correggere. La discussione riguarda la rappresentazione di eventi o situazioni legate all’attività amministrativa. La risposta si inserisce nel contesto di un confronto pubblico tra le parti.
«C’è un limite tra la critica politica e la mistificazione dei fatti: quando viene volontariamente raccontata una visione distorta della realtà, è necessario rettificare». Così l'assessore Serena Groppelli replica all'intervento del consigliere Luca Zandonella sull'impegno dell'Amministrazione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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