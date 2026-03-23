«Non pensavo fosse questo l’esito del confronto, ma mi rendo conto che la gente è caduta nel tranello dell’operazione mistificatoria fatta dai partiti del No». Lo afferma all’Adnkronos Francesca Scopelliti, che fu compagna di Enzo Tortora ed è presidente del Comitato Cittadini per il Sì, commentando la vittoria del No al referendum. «Alla fine la gente ha creduto all’allarme sul ritorno del fantasma del fascismo, al fantasma della sottoposizione della magistratura al governo – continua – e tutti gli astenuti che non hanno mai dato alla sinistra queste percentuali si sono decisi ad andare a votare solo per fare un dispetto a Meloni senza capire l’importanza del quesito referendario». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “La gente è caduta nel tranello della mistificazione”, “Non ci siamo fatti capire”: da Scopelliti a Rampelli parte l’analisi della sconfitta

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