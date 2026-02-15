I vertici dell’Arma dei Carabinieri celebrano le campionesse azzurre

Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, ha incontrato le atlete azzurre per consegnare loro una targa di riconoscimento, dopo aver seguito con entusiasmo le loro vittorie nelle recenti competizioni internazionali.

Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, ha voluto esprimere personalmente le proprie congratulazioni, a nome suo e di tutti i Carabinieri, alle straordinarie atlete che stanno onorando l’Italia e l’Istituzione con risultati storici.??Federica Brignone, determinazione d’oro. Una telefonata carica di orgoglio e riconoscenza al Maresciallo Federica Brignone, protagonista di un nuovo, straordinario trionfo olimpico. Con grinta, disciplina e professionalità, Brignone ha saputo incarnare pienamente i valori dello sport e quelli dell’Arma che rappresenta, trasformando la fatica in un risultato destinato a rimanere nella storia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Sono aperte le selezioni per il concorso dedicato a 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, destinato al reclutamento in servizio permanente.

