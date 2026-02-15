I vertici dell’Arma dei Carabinieri celebrano le campionesse azzurre
Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, ha incontrato le atlete azzurre per consegnare loro una targa di riconoscimento, dopo aver seguito con entusiasmo le loro vittorie nelle recenti competizioni internazionali.
Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, ha voluto esprimere personalmente le proprie congratulazioni, a nome suo e di tutti i Carabinieri, alle straordinarie atlete che stanno onorando l’Italia e l’Istituzione con risultati storici.??Federica Brignone, determinazione d’oro. Una telefonata carica di orgoglio e riconoscenza al Maresciallo Federica Brignone, protagonista di un nuovo, straordinario trionfo olimpico. Con grinta, disciplina e professionalità, Brignone ha saputo incarnare pienamente i valori dello sport e quelli dell’Arma che rappresenta, trasformando la fatica in un risultato destinato a rimanere nella storia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Concorso per il reclutamento di 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri: al via le selezioni
Sono aperte le selezioni per il concorso dedicato a 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, destinato al reclutamento in servizio permanente.
Concorso per 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri
Sono aperte le procedure di selezione per il concorso che mira all’arruolamento di 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente, offrendo un’opportunità di carriera nel prestigioso corpo di sicurezza italiano.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Territori e carabinieri, patto d'acciaio per la sicurezza; Così restituiamo a un sito ferito un importante presidio dello Stato; Torna a casa grazie ai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale il presioso labaro dei bersaglieri della sezione F. Rolando sparito negli anni ’80; Uits: convocata l’assemblea elettiva.
I vertici dell’Arma dei Carabinieri celebrano le campionesse azzurreDue medaglie d’oro che entrano nella storia e riempiono d’orgoglio l’Arma, Federica Brignone e Lisa Vittozzi protagoniste di imprese olimpiche che esaltano talento, determinazione e spirito di apparte ... ilgiornale.it
Sicurezza, al via a palazzo Chigi vertice con MeloniRoma, 2 feb. (askanews) - Al via a palazzo Chigi l'incontro convocato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per fare il punto ... notizie.tiscali.it
Cerimonia solenne alla caserma “Pasquale Infelisi” alla presenza dei vertici dell’Arma e dei familiari facebook