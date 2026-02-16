Parole in transito a Messina giovani protagonisti di scrittura arte e inclusione sociale | come partecipare

A Messina, l’associazione Metropolis ha avviato il progetto “Parole in transito” per dare voce ai giovani e promuovere l’inclusione sociale attraverso scrittura e arte. La causa è il desiderio di creare uno spazio in cui i ragazzi possano condividere le proprie storie, sviluppare capacità artistiche e sentirsi riconosciuti. Il progetto, sostenuto dall’Agenzia Italiana per la Gioventù, coinvolge giovani di diverse provenienze che partecipano a laboratori creativi e incontri pubblici, portando in strada le proprie esperienze e talenti.

Dare voce alle storie dei giovani, offrire uno spazio dove esprimersi, apprendere, sentirsi ascoltati e riconosciuti: nasce con questo spirito "Parole in transito", il progetto dell'associazione Metropolis di Messina, finanziato dall'Agenzia Italiana per la Gioventù nell'ambito del programma ESC30 – European Solidarity Corps, Progetti di solidarietà. Sabato mattina i partecipanti si sono incontrati per la prima volta nella Sala Ovale di Palazzo Zanca, dando ufficialmente il via a un percorso creativo e inclusivo che durerà fino a dicembre. Il progetto offre strumenti per raccontarsi, migliorare le competenze linguistiche, comunicative e digitali e costruire nuove relazioni significative tra coetanei.