Da aprile, un’ordinanza vieta l’uso dei fuochi d’artificio tra le 22 e le 7 nel territorio comunale di Salerno. La misura, firmata dal comandante della Polizia Municipale, è stata applicata immediatamente, con la prima multa già notificata. La norma interessa tutte le aree del comune e mira a regolamentare l’utilizzo di questi dispositivi, evitando comportamenti non autorizzati durante le ore notturne.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ha dato subito i suoi frutti la nuova ordinanza, entrata in vigore lo scorso 2 aprile e firmata dal comandante della Polizia Municipale Rosario Battipaglia, che vieta l’uso dei fuochi d’artificio dalle 22 alle 7 sull’intero territorio comunale di Salerno. A poche sere dall’introduzione del provvedimento, infatti, gli agenti del Reparto Motociclisti sono intervenuti sul viadotto Gatto, dove un uomo aveva acceso fuochi pirotecnici in piena notte, sostenendo si trattasse del festeggiamento di una ricorrenza. La pattuglia ha immediatamente contestato la violazione, applicando una sanzione da 1.000 euro. L’episodio conferma la linea di rigore prevista dall’ordinanza, nata per contrastare una pratica diffusa e potenzialmente pericolosa: l’uso di botti e artifici esplodenti in contesti non autorizzati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fuochi d’artificio, applicata la nuova ordinanza: prima multa

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