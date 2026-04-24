L’arbitro per l’importante match designato un direttore di gara di grande affidabilità Fischia Piccinini esperienza da ’A’

L’arbitro incaricato di dirigere l’atteso incontro tra il Catanzaro e lo Spezia è Marco Piccinini, proveniente dalla sezione di Forlì. È considerato un direttore di gara di grande affidabilità e ha già maturato esperienza nel calcio di livello superiore. La partita si svolgerà al ‘Ceravolo’ e rappresenta una delle sfide più delicate del campionato in corso.

La delicatissima sfida del ‘Ceravolo’ tra il Catanzaro e lo Spezia sarà diretta dall’esperto arbitro Marco Piccinini della sezione di Forlì. Classe 1983, il direttore di gara romagnolo vanta 85 presenze in Serie B e 88 in Serie A. Dodici i precedenti con lo Spezia, per un bilancio di quattro vittorie aquilotte, cinque pareggi e tre sconfitte. Nell’attuale campionato ha arbitrato la sfida del 20 dicembre 2025 a Frosinone, terminata 2-1 per i ciociari. Gli assistenti saranno Mattia Regattieri di Finale Emilia e Ayoub El Filali di Alessandria, quarto ufficiale Giuseppe Vingo di Pisa che nello stesso ruolo subentrò all’infortunato Pairetto in Spezia-Carrarese alla prima giornata, debuttando così (a sorpresa) in B.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’arbitro, per l’importante match designato un direttore di gara di grande affidabilità. Fischia Piccinini, esperienza da ’A’ Notizie correlate Arbitro Atalanta Juve, designato il direttore di gara del match. Ecco la scelta ufficialedi Angelo CiarlettaArbitro Atalanta Juve, designato il direttore di gara del match in programma sabato sera a Bergamo. Leggi anche: Fiorentina Inter arbitro: designato il direttore di gara Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Roma - Pisa (3-0) Serie A 2025; Il Genoa vince il match point salvezza: Pisa rimontato, 1-2 firmato Ekhator e Colombo; Arrivano i fischi PISA-GENOA 1-2. Sampdoria-Monza, fischia Gianluca Manganiello: i precedenti non fanno sorridere Lombardo. E ci sarà anche l’arbitro di PescaraPer Sampdoria-Monza designato Manganiello, precedenti sfavorevoli per Lombardo che ritrova Piccinini, arbitro dell'ultima sfida a Pescara ... clubdoria46.it La storia dei Videogiochi. . Adidas Power Soccer 98-PS1 (Italia VS Austria) Telecronaca:Alessandro Piccinini - facebook.com facebook