L’arbitro per l’importante match designato un direttore di gara di grande affidabilità Fischia Piccinini esperienza da ’A’

Da sport.quotidiano.net 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’arbitro incaricato di dirigere l’atteso incontro tra il Catanzaro e lo Spezia è Marco Piccinini, proveniente dalla sezione di Forlì. È considerato un direttore di gara di grande affidabilità e ha già maturato esperienza nel calcio di livello superiore. La partita si svolgerà al ‘Ceravolo’ e rappresenta una delle sfide più delicate del campionato in corso.

La delicatissima sfida del ‘Ceravolo’ tra il Catanzaro e lo Spezia sarà diretta dall’esperto arbitro Marco Piccinini della sezione di Forlì. Classe 1983, il direttore di gara romagnolo vanta 85 presenze in Serie B e 88 in Serie A. Dodici i precedenti con lo Spezia, per un bilancio di quattro vittorie aquilotte, cinque pareggi e tre sconfitte. Nell’attuale campionato ha arbitrato la sfida del 20 dicembre 2025 a Frosinone, terminata 2-1 per i ciociari. Gli assistenti saranno Mattia Regattieri di Finale Emilia e Ayoub El Filali di Alessandria, quarto ufficiale Giuseppe Vingo di Pisa che nello stesso ruolo subentrò all’infortunato Pairetto in Spezia-Carrarese alla prima giornata, debuttando così (a sorpresa) in B.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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