Fiorentina Inter arbitro | designato il direttore di gara

Per la partita tra Fiorentina e Inter, nella 30ª giornata di Serie A, è stato scelto il direttore di gara. L'incontro si svolgerà allo stadio Artemio Franchi, con calcio d'inizio previsto per la giornata di domenica. L’arbitro designato sarà presente per dirigere il match tra le due squadre. La partita rappresenta uno degli appuntamenti principali del turno.

Fiorentina Inter arbitro. Il sipario sulla 30^ giornata di Serie A calerà nella suggestiva cornice dello stadio Artemio Franchi, dove Fiorentina e Inter si sfideranno in un posticipo domenicale dalle alte aspettative. Non si tratta solo di una questione di punti in classifica, ma di un vero e proprio scontro tecnico tra due formazioni che arrivano a questo appuntamento con obiettivi ambiziosi. A gestire la pressione di una sfida così delicata sarà il fischietto della sezione di Como, Andrea Colombo. La sua direzione di gara sarà supportata da una squadra di assistenti composta da Bahri e Dei Giudici, che avranno il compito di presidiare le linee laterali. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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Arbitro Fiorentina Inter: designato il fischietto del matchdi Redazione Inter News 24Arbitro Fiorentina Inter: sarà Colombo a dirigere la sfida in programma al Franchi domenica 22 marzo alle 20:45.

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