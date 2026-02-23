Tumore del colon retto | nuove possibilità di cura con la biopsia liquida

Il tumore del colon retto si sviluppa quando le cellule del colon o del retto diventano cancerose, spesso a causa di mutazioni genetiche. Uno studio clinico ha scoperto che la biopsia liquida può aiutare a individuare meglio le mutazioni e adattare le terapie. Questa tecnica, meno invasiva, permette di monitorare il tumore più facilmente rispetto ai metodi tradizionali. I ricercatori cercano di migliorare le possibilità di cura per i pazienti con tumori resistenti alle terapie convenzionali.

Lo studio clinico multicentrico Cave-2 Goim, pubblicato sulla rivista Annals of Oncology, ha individuato una nuova strategia terapeutica per i pazienti con tumore del colon-retto avanzato refrattario alle cure standard. La ricerca - si legge in una nota dei giorni scorsi - è stata promossa dal Gruppo oncologico dell’Italia meridionale (Goim) con il coordinamento dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano. Il trial ha coinvolto 156 pazienti già sottoposti ad almeno due linee di terapia. I ricercatori hanno utilizzato la biopsia liquida per analizzare il Dna tumorale circolante nel sangue. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Nuove speranze per il tumore del colon-retto: una svolta verso le remissioni completeIl progetto europeo IMPACT CRC mira a approfondire le ragioni del successo di alcune immunoterapie nel trattamento del tumore del colon-retto.

Perché alcuni pazienti con tumore del colon-retto rispondono meglio alle immunoterapie: la ricerca all'Int di MilanoL’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano partecipa a un progetto europeo volto a comprendere le ragioni per cui alcuni pazienti con tumore del colon-retto mostrano risposte migliori alle immunoterapie.

