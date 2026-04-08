L’anticiclone protegge ancora la Lombardia | bel tempo fino al weekend

Una massa di aria stabile proveniente dall’anticiclone delle Azzorre sta mantenendo il cielo sereno sulla Lombardia, con condizioni di bel tempo previste almeno fino al weekend. La presenza di un contributo subtropicale ha rafforzato questa situazione, mantenendo il quadro meteorologico invariato e garantendo giornate senza precipitazioni nella regione. Solo a metà settimana si attendono possibili cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

L’anticiclone delle Azzorre, con contributo subtropicale, domina il quadro meteorologico sulla Lombardia garantendo piena stabilità atmosferica almeno fino a metà settimana. A partire da venerdì possibile graduale afflusso di aria più fresca e moderatamente instabile. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro meteo Lombardo. Mercoledì 8 aprile 2026 Tempo Previsto: al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Nel pomeriggio cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con qualche locale addensamento nelle ore pomeridiane sulle Prealpi. Temperature: stazionarie o in lieve calo con minime tra 10 e 13°c e massime tra 22 e 24°C. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Ancora vento forte fino a venerdì pomeriggio, poi un weekend di bel tempoScaduta l'allerta e dopo i danni di ieri, ventilazione in progressiva attenuazione. Arriva l’anticiclone atlantico: weekend di bel tempo in BergamascaCorrenti settentrionali garantiranno condizioni di stabilità sulla Lombardia, con qualche annuvolamento più consistente sulle montagne di confine... Si parla di: L’anticiclone protegge ancora la Lombardia: bel tempo fino al weekend; Previsioni meteo Italia – Ancora caldo estivo fino a giovedì 9, poi svolta primaverile. L’anticiclone protegge ancora la Lombardia: bel tempo fino al weekendL’anticiclone delle Azzorre, con contributo subtropicale, domina il quadro meteorologico sulla Lombardia garantendo piena stabilità atmosferica almeno fino a metà settimana. A partire da venerdì ... bergamonews.it