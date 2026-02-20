Arriva l’anticiclone atlantico | weekend di bel tempo in Bergamasca

L’anticiclone atlantico ha portato condizioni di cielo sereno in Bergamasca, dopo le abbondanti piogge e nevicate di giovedì. La presenza di questa massa d'aria calda favorisce giornate senza nuvole e temperature in aumento. Le previsioni indicano che il cielo rimarrà limpido per tutto il fine settimana, permettendo a cittadini e turisti di godersi il sole all’aperto. La situazione si mantiene stabile, offrendo un’occasione per attività all’aria aperta. La situazione meteorologica si mantiene favorevole fino a domenica.

Dopo la pioggia e la neve di giovedì, le previsioni meteo raccontano di un weekend di bel tempo in provincia di Bergamo. Maurizio Sabatino del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica. La traslazione verso levante della tempesta (denominata Pedro ) che ci ha interessati nella giornata di giovedì 19 febbraio, lascerà accomodare nel bacino Mediterraneo un robusto anticiclone di origine atlantica. Correnti settentrionali, garantiranno generali condizioni di stabilità sulla nostra regione con qualche annuvolamento più consistente lungo i rilievi di confine, associato a sporadici fenomeni precipitativi, nevosi oltre i 1800 m.