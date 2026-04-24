L’anniversario della Liberazione Cortei e commemorazioni in piazza

Domani l’Empolese Valdelsa ricorda l’81° anniversario della Liberazione dall’occupazione nazifascista. In diverse piazze si svolgono cortei e commemorazioni per celebrare questa ricorrenza. Gli eventi coinvolgono cittadini e associazioni locali, che si riuniscono per ricordare quei momenti storici e onorare le persone che hanno contribuito alla liberazione. La giornata si svolge con momenti di riflessione e incontri pubblici in varie località della zona.

EMPOLESE VALDELSA Nel segno della memoria, in tutto l’Empolese Valdelsa si celebra domani l’ 81° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Una giornata di cerimonie e iniziative per ricordare la Resistenza e trasmetterne il significato alle nuove generazioni, nell’anno che segna gli 80 anni dalla nascita della Repubblica italiana. Per celebrare al meglio, il Comune di Vinci ha voluto unire le due ricorrenze dedicando proprio alla Repubblica una cerimonia speciale, ovvero l’installazione dell’opera "Orizzonte umano" dell’artista Alessio Londi che sarà svelata domani alle 11 in piazza della Costituzione italiana a Sovigliana, davanti lo skate park.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’anniversario della Liberazione. Cortei e commemorazioni in piazza A Predappio tra Mussolini e saluti nazisti: Leggi razziali, prima gli italiani poi tutti gli altri” Notizie correlate Leggi anche: Predappio festeggia l'81esimo anniversario della Liberazione: celebrazioni al via con il raduno in piazza Sant’Antonio Moby Prince, venerdì 10 aprile le commemorazioni nel 35esimo anniversario della strage: il programma delle iniziativeQuest’anno ricorre il 35° Anniversario della strage del Moby Prince, la più grande tragedia della marineria civile italiana che si consumò la sera... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pistoia celebra il 25 aprile, l’81° anniversario della Liberazione; Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione con un programma diffuso in tutta la città; Iniziative per l’81° anniversario della Liberazione; Imola celebra l’81esimo anniversario della Liberazione. Anniversario Liberazione in Consiglio regionale, Balleari: Nel celebrare ricorrenza siamo chiamati ad avere anche il coraggio della verità storica, tutta interaConsiglio regionale riunito in seduta solenne stamani per celebrare l'81° anniversario del 25 aprile, Festa della Liberazione. La seduta si è aperta con ... cittadellaspezia.com Fiaccolata per l’81° Anniversario della Liberazione a Torino, variano le linee GTT: ecco qualiInoltre, dalle ore 18.00 fino al termine della manifestazione, l’ingresso di piazza Castello e l’uscita di via Viotti del parcheggio Castello saranno chiusi. I parcheggi Roma e San Carlo saranno in re ... quotidianopiemontese.it "La lotta di Liberazione è una delle pagine fondanti della storia repubblicana. Essa segna il riscatto morale e civile di un popolo che, nella Resistenza, espresse la forza e la capacità di affermare i valori di libertà, giustizia, pace, democrazia. Quei valori, scol - facebook.com facebook Mattarella: "I valori della Liberazione scolpiti nella Costituzione. Se prevale la legge del più forte è la barbarie nella vita internazionale" #ANSA x.com