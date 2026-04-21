Predappio festeggia l' 81esimo anniversario della Liberazione | celebrazioni al via con il raduno in piazza Sant’Antonio
Sabato, Predappio ha organizzato diverse iniziative per celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione d’Italia, con un raduno in piazza Sant’Antonio previsto in mattinata. La giornata comprende eventi pubblici e incontri che coinvolgono la comunità locale, mentre le autorità si preparano a partecipare alle cerimonie ufficiali in occasione di questa ricorrenza nazionale. Le celebrazioni rappresentano un momento di commemorazione per la storia italiana.
Sabato si celebra l’81esimo anniversario della Liberazione d’Italia. Per l’importante ricorrenza nazionale, il Comune di Predappio ha in programma una serie di iniziative che prenderanno il via in mattinata. Il raduno è previsto, alle 8.30, in Piazza Sant’Antonio, punto dal quale partirà la.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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