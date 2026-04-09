Moby Prince venerdì 10 aprile le commemorazioni nel 35esimo anniversario della strage | il programma delle iniziative

Venerdì 10 aprile si sono svolte le commemorazioni per il 35° anniversario della strage del Moby Prince, avvenuta davanti al porto di Livorno nel 1991. La tragedia, considerata la più grave nella storia della marineria civile italiana, ha causato numerose vittime e ha portato alla luce questioni legali e investigative ancora aperte. Le iniziative hanno coinvolto familiari, rappresentanti istituzionali e associazioni, con momenti di ricordo e riflessione.

Quest’anno ricorre il 35° Anniversario della strage del Moby Prince, la più grande tragedia della marineria civile italiana che si consumò la sera del 10 aprile 1991 davanti al porto di Livorno. L’incendio che avvolse il traghetto diretto ad Olbia provocò la morte di 140 persone, con un solo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Moby Prince, una statua nel ricordo della strage: via libera da Comune e ConcessioniLuni (La Spezia), 5 aprile 2026 – E’ una delle pagine oscure della storia italiana. GeoNight, venerdì 10 aprile la notte internazionale della geografia: le iniziative del Vespucci-ColomboL'Istituto Vespucci-Colombo, in collaborazione con l’AIIG Toscana, invita la cittadinanza a partecipare alla Notte Internazionale della... Temi più discussi: Moby Prince, il ricordo delle vittime a 35 anni dalla strage ancora senza giustizia; Strage Moby Prince. Il 10 aprile a Livorno le celebrazioni per il 35esimo anniversario; 35 anni fa il disastro del Moby Prince; Moby Prince, 35 anni dopo la tragedia. Per non dimenticare: le cerimonie per il 35° anniversario della tragedia del Moby PrinceQuest’anno ricorre il 35° Anniversario della tragedia del Moby Prince, la più grande sciagura della marineria civile italiana, che si consumò la sera del 10 aprile 1991 davanti al porto di Livorno. L’ ... livornopress.it 35 anni fa il disastro del Moby PrinceLIVORNO : Familiari, associazioni e autorità si riuniranno a Livorno per commemorare le vittime del disastro che costò la vita a 140 persone ... toscanamedianews.it “Per non dimenticare”: le cerimonie per il 35° anniversario della tragedia del Moby Prince #livorno #mobyprince #10aprile - facebook.com facebook “Per non dimenticare”: le cerimonie per il 35° anniversario della tragedia del Moby Prince #livorno #mobyprince #10aprile x.com