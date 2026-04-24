L' anfiteatro di Camaro San Paolo otto offerte per i lavori di completamento | a breve l' appalto

Lo scorso 20 aprile è scaduto il termine per la presentazione delle offerte relative ai lavori di completamento e rifunzionalizzazione dell’anfiteatro di Camaro San Paolo. Attualmente sono state ricevute otto proposte da parte di diverse imprese interessate a eseguire i lavori. A breve, si procederà con la valutazione delle offerte e l’aggiudicazione dell’appalto. La progettazione riguarda interventi di recupero e adeguamento della struttura.

Lo scorso 20 aprile è scaduto il termine per la presentazione delle offerte per il completamento e la rifunzionalizzazione dell’anfiteatro di Camaro San Paolo. Martedì 21 aprile si è riunita la commissione di gara della Struttura Commissariale per l’apertura delle otto buste pervenute entro i.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Risanamento, ecco la gara per completare l'anfiteatro di Camaro Messina: 3 anni di lavori in Via Camaro, deviazioni per bus linee 14Lavori in Via Camaro: Modifiche al Traffico e Deviazioni per le Linee 14 e 14 Bis a Messina Messina si prepara a una settimana di cambiamenti nella... Panoramica sull’argomento Si parla di: Anfiteatro di Camaro San Paolo verso il completamento: gara in dirittura d'arrivo per lavori da 1,9 milioni di euro. Anfiteatro di Camaro San Paolo verso il completamento: gara in dirittura d'arrivo per lavori da 1,9 milioni di euroOfferte scadute e aggiudicazione imminente: un'arena da 500 posti, spazi per associazioni e 212 giorni di lavori ... lasicilia.it Anfiteatro di Camaro San Paolo, ecco la gara d’appaltoE’ stata pubblicata la gara per la rifunzionalizzazione ed il completamento dell’anfiteatro di Camaro San Paolo. Il progetto prevede al piano terra dell’arena da 500 posti, la realizzazione di spazi ... tempostretto.it