Risanamento ecco la gara per completare l' anfiteatro di Camaro

È stata pubblicata la gara d’appalto per il progetto di rifunzionalizzazione e completamento dell’anfiteatro di Camaro San Paolo. L’intervento riguarda la conclusione dei lavori e l’adeguamento dell’area. La procedura di gara rimarrà aperta fino alla data stabilita, consentendo alle imprese interessate di presentare le loro offerte. L’obiettivo è portare a termine l’intervento e rendere nuovamente fruibile l’anfiteatro.

Il punto sui cantieri attivi e sui progetti della struttura commissariale. Proseguono le demolizioni E’ in pubblicazione la gara per la rifunzionalizzazione ed il completamento dell’anfiteatro di Camaro San Paolo.. Il progetto prevede al piano terra dell’arena da 500 posti, la realizzazione di spazi per le associazioni della Municipalità ed una sala multifunzionale, che possano fungere da presidio costante per la piazza e il parco adiacenti sui quali si estendono con i rispettivi dehors. La cavea dell’arena si affaccia su un palcoscenico circolare, uno spazio che potrà ospitare spettacoli, cinema all’aperto ed eventi lungo tutto il corso... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Risanamento, ecco la gara per completare l'anfiteatro di Camaro Articoli correlati Calciomercato Roma, ecco Zaragoza: il re del dribbling per completare l’attacco di GasperiniMercato Inter definitivamente chiuso: ennesimo no del fondo PIF per Diaby! Doccia gelata per Chivu Mateta Milan, il ginocchio preoccupa: rischia di... Leggi anche: Terni, giunta da completare dopo la scelta di Virili e nuovo ruolo di Stefano Bandecchi. Ecco le priorità dell’esecutivo