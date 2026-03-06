Tutti gli occhi sono puntati sulla squadra di Formula 1 McLaren, con Lando Norris e Piastri che mantengono un atteggiamento cauto, affermando di non essere i più veloci in pista. Norris, noto per il suo stile deciso, ha commentato con tono scherzoso:

"Catch me if you can". Lando Norris come Leonardo Di Caprio nel film di Steven Spielberg: provate a prendermi, se ne siete capaci. Finalmente campione del mondo, il pilota della McLaren affronta la nuova stagione con il piglio di chi sente di non avere più nulla da dimostrare. E lo mette nero su bianco. "Io ho ancora la stessa fame – ha spiegato Lando –. Quando provi quell’emozione, quando sei tu il campione, beh, è come dopo una vittoria, ne vuoi subito un’altra. Per me è lo stesso con il titolo iridato: uno è incredibile, ma poi vuoi assolutamente arrivare a due. Dopo di che, a livello di impegno nulla cambia. Se sei in pista non pensi di essere né il bersaglio né il cacciatore, chi fa il mio mestiere immagina di poter battere chiunque, sennò cambierebbe lavoro". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tutti gli occhi su McLaren. Lando e Piastri prudenti: "Non siamo i più veloci»

Lando Norris ammette: “Siamo un po’ indietro rispetto ai più veloci in pista”Il pilota britannico ha sottolineato che, rispetto alla MCL39, la nuova monoposto al momento non dimostra lo stesso livello di efficienza nella...

Leggi anche: F1, Montoya spiazza tutti: svelato il futuro di Piastri in McLaren

Tutto quello che riguarda Tutti gli occhi su McLaren Lando e....

Temi più discussi: Tutti gli occhi su Ali Larijani, tra guerra e sopravvivenza; Michele Bravi usa crema per emorroidi contro le occhiaie: funziona davvero?; Strade bianche, si parte! Pogacar favorito, occhi su Zana e Pelizzari. Tutti gli iscritti; iPhone 18 già dimenticato? Tutti gli occhi puntati sul rivoluzionario iPhone pieghevole.

Strade bianche, si parte! Pogacar favorito, occhi su Zana e Pelizzari. Tutti gli iscrittiIl campione del mondo si è imposto già tre volte in questa corsa, terminando sul gradino più alto del podio nelle ultime tre partecipazioni ... tuttosport.com

Genoa, la carica dei tifosi. Tutti gli occhi dei 300 su Baldanzi e AmorimPorte aperte a Pegli. De Rossi incita il gruppo e chiede qualità nelle partitelle. Poi a fine seduta l’appassionato rito degli autografi e dei selfie ... genova.repubblica.it

"Risultato clamoroso". Referendum, il sondaggio che spiazza tutti: come finisce - facebook.com facebook

RASSEGNA STRAMBA 6-3-2026 Tutti i casi della Juve Il derby scudetto I 10 anni del Var #rassegnastramba #Juventus #var youtu.be/9ENsJ3aA7w8is… x.com