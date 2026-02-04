Vannacci-Lega | cronaca di una rottura annunciata che agita il governo

La relazione tra Roberto Vannacci e la Lega si è conclusa ufficialmente. Dopo mesi di tensioni, l’europarlamentare ha deciso di lasciare il partito, segnando una rottura ormai inevitabile. La notizia circolava già da qualche tempo, ma ora è arrivata la conferma definitiva. La decisione di Vannacci apre una nuova fase, con conseguenze che potrebbero influenzare anche gli equilibri interni alla Lega.

La convivenza tra l'europarlamentare Roberto Vannacci e la Lega ha definitivamente raggiunto il punto di rottura. I dirigenti storici del partito non tolleravano da tempo le sue posizioni e le sue iniziative personali, portate avanti tramite associazioni e comitati indipendenti. Vannacci, nonostante ricoprisse la carica di vicesegretario, ha scelto di intraprendere frequentemente la strada del conflitto diretto. In più occasioni ha criticato duramente non solo la linea della Lega, ma anche le stesse decisioni del governo Meloni. La sua uscita dal partito è stata presentata con un post sui social: "Inseguo un sogno, e vado lontano.

