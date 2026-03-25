Le dimissioni di due membri del governo e le richieste di rimozione di un'altra ministra sono state annunciate nelle ultime ore. La presidente del Consiglio ha chiesto anche a un'altra ministra di lasciare il suo incarico. Queste mosse avvengono a meno di un anno dalle prossime elezioni politiche.

Roma, 25 marzo 2026 – Le dimissioni di Andrea Delmastro e di Giusi Bartolozzi e quelle chieste da Giorgia Meloni a Daniela Santanché dimostrano che la presidente del Consiglio vuole togliere ogni ombra sul governo nell’anno che ci separa dalle elezioni politiche. Delmastro, pur non ritenendolo dovuto, aveva messo a disposizione di Meloni la sua delega. Non era accettabile che un sottosegretario diventasse socio di un ristorante con la maggioranza detenuta da una ragazza di 18 anni figlia di una persona già nota alle cronache per i suoi rapporti con la mafia e poi condannata. Bartolozzi è stata difesa fino all’ultimo da Carlo Nordio per la sua capacità organizzativa nel ministero, dove peraltro era nota per la sua gestione autoritaria e divisiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’analisi di Bruno Vespa. Le elezioni si avvicinano, Meloni non vuole ombre

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