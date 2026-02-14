Il giornalista Bruno Vespa ha commentato che la recente polemica sulla riforma della giustizia nasce dal tentativo della sinistra di sfruttare il referendum per fini politici. La tensione si è accesa dopo che Meloni ha annunciato la sua presenza al tavolo di discussione, suscitando critiche da parte degli avversari. Alcuni osservano che questa mossa potrebbe influenzare il voto popolare, dando un tono più partitico al voto.

Roma, 14 febbraio 2026 – La sinistra accusa Giorgia Meloni di voler politicizzare il referendum sulla giustizia trascurando i temi della riforma. I sondaggi di Antonio Noto e di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta dicono esattamente il contrario. Secondo Ghisleri, nel giro di pochi giorni il 25% degli elettori del Partito democratico favorevoli alla riforma si è asciugato fortemente virando verso l’astensione o il No perché è cambiato il clima politico. Secondo Noto, i Sì sarebbero in vantaggio per 53 a 47. Ma mentre il 75% di quelli che votano Sì lo fanno perché condividono i contenuti della riforma e soltanto il 25% vota per sostenere il governo, sul fronte del No il 70% degli elettori vuole esprimere dissenso nei confronti di Meloni e solo il 30% boccia la riforme. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’analisi di Bruno Vespa: referendum politicizzato? Meloni scenderà in campo

