Si è svolto un evento benefico dedicato a sostenere la campagna “Stop alla guerra sui bambini” di Save the Children. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi volontari e sostenitori, con attività di raccolta fondi e momenti di sensibilizzazione. L'iniziativa ha ottenuto una risposta positiva dal pubblico, contribuendo a raccogliere fondi per le attività dell'organizzazione in favore dei bambini coinvolti in zone di conflitto.

Promuovere e supportare la campagna “Stop alla guerra sui bambini” di Save the Children - l'Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro- a sostegno dei minori che vivono e crescono in contesti segnati da guerra e violenze: questa è la mission della nuova edizione de “l’Amore è..” il Charity Event ideato ed organizzato da Maridì Communication, andato in scena lo scorso 21 aprile a Napoli, nell’incantevole cornice di Villa Mazzarella, Posillipo. In pole position, alti esponenti del mondo dell’impresa e delle professioni accanto a rappresentanti dello show biz...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "L'amore è…", il charity event for Save the Children: un successo annunciato

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: L'amore è..., un successo annunciato; Saranno Leopoldo Mastelloni ed Eva Henger gli special guest de L’ Amore è; Giornata della Terra: 10 libri per bambini per salvare il pianeta; Adolescenti e relazioni, il report di Save The Children smantella l’illusione dell’innocenza.

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