L’Alitalia che fu

Durante un viaggio all’estero, ho avuto modo di volare con diverse compagnie aeree straniere, alcune più, altre meno soddisfacenti. Tuttavia, tra le esperienze di volo, rimane forte la nostalgia per l’Alitalia di un tempo, un’azienda che rappresentava un simbolo nazionale e che molti ricordano con affetto. La differenza tra le compagnie straniere e quella che un tempo era l’azienda di bandiera si sente chiaramente.

Sono stato all’estero volando con varie compagnie straniere. Discrete o buone compagnie, certo, però che nostalgia per l’Alitalia di un tempo, che era un orgoglio nazionale. Come siamo decaduti, in tutto. Diego Rolandi via email Gentile lettore, a chi lo dice! La vicenda dell’Alitalia è un manuale di scuola intitolato “Tutto ciò che non devi fare mai nel trasporto aereo”. I manager nominati dalla politica hanno disastrato la compagnia al di là di ogni decenza, costringendo le casse pubbliche a intervenire più volte negli anni per salvare la baracca, finché l’emorragia è divenuta incontenibile. Basti pensare alle tratte da Roma verso aeroporti minori create solo per accompagnare a casa ogni settimana i vari ministri.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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